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Александрия - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Украины

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Александрия - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Александрия - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Украины

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный и самый ожидаемый матч 1/4 финала кубка Украины сезона 2024/25 – поединок, в котором "Александрия" примет "Шахтер".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Команды уже сыграли в текущем сезоне УПЛ два матча – осенью "Александрия" в перестрелке обыграла "горняков" 4:3, а весной "Шахтер" отыгрался, разгромив соперника 3:0.

Тем не менее, несмотря на итог весеннего матча соперников, "Александрия" сейчас выглядит очень хорошо и уверенно, опережая, при этом, команду Пушича в турнирной таблице УПЛ.

"Шахтер" - всегда "Шахтер", но вот стабильностью в весенней части сезона команда Пушича похвастаться не может, иногда теряя очки там, где не следовало бы.

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом "Шахтер", но какой исход мы получим на выходе? Да еще и на фоне кубковой битвы, где ставки неимоверно высоки? Посмотрим! Кубок, а тем более в исполнении таких соперников – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Александрия" — "Шахтер" состоится в среду, 02 апреля на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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