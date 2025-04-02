Пушич сохраняет шансы на трофей. Кубок Украины. Александрия – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В матче 1/4 финала Кубка Украины "Александрия" принимала "Шахтер".
Хозяева выглядели неплохо, матч постепенно перешел в овертайм, где дело решило лучшая физика и лавка "горняков". Ну и индивидуальное мастерство Кевина, который забил гол-красавец.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Гол: Кевин (109)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- "Не надо ожидать, когда будет...". Зеленский прокомментировал очередную дроновую атаку на Украину
- Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых
- Динамо удваивает преимущество в матче с Рухом. У Буяльского гол+пас
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000