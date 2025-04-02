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Пушич сохраняет шансы на трофей. Кубок Украины. Александрия – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Пушич сохраняет шансы на трофей. Кубок Украины. Александрия – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/4 финала Кубка Украины "Александрия" принимала "Шахтер".

Хозяева выглядели неплохо, матч постепенно перешел в овертайм, где дело решило лучшая физика и лавка "горняков". Ну и индивидуальное мастерство Кевина, который забил гол-красавец.

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ФК "Александрия" – "Шахтер" (Донецк) 0:1

Гол: Кевин (109)

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