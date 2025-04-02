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В эконом-режиме. Рух - Динамо 0:1. Видео гола и обзор кубкового матча

Видео
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Видеообзор поединка

В эконом-режиме. Рух - Динамо 0:1. Видео гола и обзор кубкового матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" на выезде играло с "Рухом".

Шовковский выпустил на матч явно не основной состав, но и его хватило для победы.

О том, как это было, смотрите в нашем видообзоре.

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"Рух" - "Динамо" 0:1

Гол: Пихаленок 43

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