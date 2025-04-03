Волчье дерби в Кубке Украины. Верес - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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В среду, 2-го апреля, в рамках 1/4 финала Кубка Украины "Верес" принимал "Полесье".
Игра получилось действительно кубковой и боевой – гости вырвали победу только в овертайме.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Гол: Батиста, 93
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