Волчье дерби в Кубке Украины. Верес - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча

В среду, 2-го апреля, в рамках 1/4 финала Кубка Украины "Верес" принимал "Полесье".

Игра получилось действительно кубковой и боевой – гости вырвали победу только в овертайме.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Верес" - "Полесье" 0:1

Гол: Батиста, 93