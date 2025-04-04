Черноморец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В матче 23-го тура УПЛ "Черноморец" в Одессе примет ЛНЗ.
"Моряки" отчаянно борются за выживание и находятся на последней строчке в турнирной таблице. Смена тренера пока не помогла – Александр Кучер в своем первом матче у руля одесской команды разгромно проиграл "Карпатам" 0:4. Положение у команды критическое и с каждым туром только усугубляется, поэтому очки нужно брать в каждом матче.
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ЛНЗ весной тоже не блещет. Команда Григорчука фактически потеряла шансы побороться за еврокубки, о чем признал и сам тренер.
Ну и главная интрига и главный нерв матча – возвращение Романа Григорчука в Одессу, который долго и местами небезуспешно работал с "Черноморцем".
Букмекеры видят некоторым фаворитом ЛНЗ, но какой исход мы получим на выходе? Да еще и на фоне кризиса обеих команд? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
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Поединок Черноморец" — ЛНЗ состоится в субботу, 05 апреля на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
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