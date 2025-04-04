Битва за жизнь. Ингулец - Оболонь 0:1. Видео гола и обзор матча

Календарь 23-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ингулец" в номинально домамашней встрече в Киеве принимал "Оболонь".

"Пивовары" на родном стадионе смогли забить быстрый гол и отстоять нужный результат, хотя и у "Ингульца" моменты были.

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О том, как все было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ингулец" - "Оболонь" 0:1

Гол: Бычек (14)