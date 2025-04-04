Битва за жизнь. Ингулец - Оболонь 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Календарь 23-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ингулец" в номинально домамашней встрече в Киеве принимал "Оболонь".
"Пивовары" на родном стадионе смогли забить быстрый гол и отстоять нужный результат, хотя и у "Ингульца" моменты были.
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О том, как все было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Бычек (14)
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