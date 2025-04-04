Непростая победа и лидерство в группе. Украина - Чехия 1:0. Обзор матча женской Лиги наций

Женская сборная Украины провела матч 3-го тура группы В4 Лиги наций против Чехии.

Наша команда в непростом поединке добыла минимальную победу 1:0, и с 9 очками после 3-х матчей единолично возглавила свою группу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.