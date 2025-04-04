Непростая победа и лидерство в группе. Украина - Чехия 1:0. Обзор матча женской Лиги наций
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Женская сборная Украины провела матч 3-го тура группы В4 Лиги наций против Чехии.
Наша команда в непростом поединке добыла минимальную победу 1:0, и с 9 очками после 3-х матчей единолично возглавила свою группу.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Овдийчук (57)
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