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Погода, борьба, и претензии Костышина к судейству. Колос - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Погода, борьба, и претензии Костышина к судейству. Колос - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

koloskovalivka.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 23-го тура УПЛ "Колос" принимал "Рух".

Игра проходила при тяжелых погодных условиях, получилась боевой, нервной, и закончилась минимальной победой гостей. Ну и с вопросами к судейству со стороны главного тренера "Колоса" Руслана Костышина.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - "Рух" 0:1

Гол: Карабин (27)

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