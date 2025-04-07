Погода, борьба, и претензии Костышина к судейству. Колос - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 23-го тура УПЛ "Колос" принимал "Рух".

Игра проходила при тяжелых погодных условиях, получилась боевой, нервной, и закончилась минимальной победой гостей. Ну и с вопросами к судейству со стороны главного тренера "Колоса" Руслана Костышина.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - "Рух" 0:1

Гол: Карабин (27)