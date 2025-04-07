Харьковское дерби в пользу более бедных. Металлист – Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/metalist1925_kh
В группе "Чемпионская" Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялось харьковское дерби - "Металлист" играл против "Металлиста 1925".
Дерби получилось достаточно напряженным, а судьбу поединка решил один забитый мяч на 43-й минуте. В дальнейшем команды создавали моменты, но счет на табло не изменился.
Гол: Феррейра, 43.
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