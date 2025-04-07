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Харьковское дерби в пользу более бедных. Металлист – Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Харьковское дерби в пользу более бедных. Металлист – Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча

instagram.com/metalist1925_kh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В группе "Чемпионская" Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялось харьковское дерби - "Металлист" играл против "Металлиста 1925".

Дерби получилось достаточно напряженным, а судьбу поединка решил один забитый мяч на 43-й минуте. В дальнейшем команды создавали моменты, но счет на табло не изменился.

"Металлист" – "Металлист 1925" 1:0

Гол: Феррейра, 43.

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