Харьковское дерби в пользу более бедных. Металлист – Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча

В группе "Чемпионская" Первой лиги в воскресенье, 6 апреля, состоялось харьковское дерби - "Металлист" играл против "Металлиста 1925".

Дерби получилось достаточно напряженным, а судьбу поединка решил один забитый мяч на 43-й минуте. В дальнейшем команды создавали моменты, но счет на табло не изменился.

"Металлист" – "Металлист 1925" 1:0

Гол: Феррейра, 43.