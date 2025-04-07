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Снежные танцы. Полесье - Карпаты 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Снежные танцы. Полесье - Карпаты 1:1. Видео голов и обзор матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 23-го тура УПЛ завершался матчем, в котором "Полесье" принимало "Карпаты".

Матч временами проходил под снегопадом и выдался довольно интересным.

"Карпаты" открыли счет во втором тайме после контратаки, но "Полесье" смогло сравнять с пенальти в концовке.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Карпаты" 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 (пен.)– Чачуа, 60

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