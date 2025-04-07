Снежные танцы. Полесье - Карпаты 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fckarpaty.org.ua
Календарь 23-го тура УПЛ завершался матчем, в котором "Полесье" принимало "Карпаты".
Матч временами проходил под снегопадом и выдался довольно интересным.
"Карпаты" открыли счет во втором тайме после контратаки, но "Полесье" смогло сравнять с пенальти в концовке.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Гуцуляк, 88 (пен.)– Чачуа, 60
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