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Женская лучше мужской сборной? Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Женская лучше мужской сборной? Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины провела матч 4-го тура группы В4 Лиги наций против Чехии.

Поединок был непростым и закончился вничью 1:1, что дает нашей команде хорошие шансы на выход в Лигу А.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

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Чехия – Украина 1:1

Голы: Свиткова (4) – Петрик (19, пенальти)

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Женская сборная Украины
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