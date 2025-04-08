Женская лучше мужской сборной? Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Женская сборная Украины провела матч 4-го тура группы В4 Лиги наций против Чехии.
Поединок был непростым и закончился вничью 1:1, что дает нашей команде хорошие шансы на выход в Лигу А.
Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
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Голы: Свиткова (4) – Петрик (19, пенальти)
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