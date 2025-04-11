Рух - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 23-го тура УПЛ "Рух" во Львове примет "Александрию".

Команду Пономарева на данный момент уже можно считать "типичным середняком". Львовяне осели всередине турнирной таблице и уже как не смогут побороться за еврокубки, так и опуститься в зону переходных матчей. Тем не менее, просто так раздавать очки "Рух" не намерен, что и доказал в прошлом туре, обыграв "Колос".

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"Александрия" продолжает нервировать "Динамо" и "Шахтер". Команда Ротаня продолжает упорно идти на 2-м мете в таблице, намекая на свои претензии не только на серебро, но и на быть может, быть может…

Букмекеры перед матчем видят некоторым фаворитом "Александрию", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Рух" — "Александрия" состоится в субботу, 12 апреля на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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