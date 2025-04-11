Моменты в обе стороны, но игра в пользу фаворита. ЛНЗ - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

Календарь 24-го тура УПЛ открывался матчем, в котором ЛНЗ принимал "Шахтер".

Особой борьбы в матче не получилось – "горняки" разгромили соперника 4:1, забив три гола еще до перерыва.

Тем не менее, поединок получился интересным, моментов было много, о чем мы и предлагаем вам удостовериться.

ЛНЗ - "Шахтер" 1:4

Голы: Салиху (86) - Марлон (7, 20), Дайко (10, автогол), Траоре (90+2)