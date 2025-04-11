Моменты в обе стороны, но игра в пользу фаворита. ЛНЗ - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Календарь 24-го тура УПЛ открывался матчем, в котором ЛНЗ принимал "Шахтер".
Особой борьбы в матче не получилось – "горняки" разгромили соперника 4:1, забив три гола еще до перерыва.
Тем не менее, поединок получился интересным, моментов было много, о чем мы и предлагаем вам удостовериться.
Голы: Салиху (86) - Марлон (7, 20), Дайко (10, автогол), Траоре (90+2)
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