Хозяева по-прежнему не побеждают. Левый Берег – Колос 0:2. Обзор матча и видео голов
Колос сыграл без пропущенного гола
Фото: ФК Колос
"Левый Берег" сыграл второе киевское дерби подряд. В этом туре принимали "Колос".
Гости уже в первом тайме решили исход матча. Голы после рикошета и после стандарта сняли все вопросы.
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Во втором тайме "Левый Берег" мог отыграть один мяч, но футболист оказался в положении вне игры. Третье поражение для клуба подряд.
"Левый Берег" в турнирной таблице занимает 13-е место с 22-мя баллами. "Колос" - 11-й с 24-мя баллами.
Украинская Премьер-Лига. 24-й тур, Киев
Левый Берег – Колос 0:2
Голы: Сидоров (23), Бурда (45+1)
Видеообзор матча:
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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