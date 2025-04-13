Хозяева по-прежнему не побеждают. Левый Берег – Колос 0:2. Обзор матча и видео голов

"Левый Берег" сыграл второе киевское дерби подряд. В этом туре принимали "Колос".

Гости уже в первом тайме решили исход матча. Голы после рикошета и после стандарта сняли все вопросы.

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Во втором тайме "Левый Берег" мог отыграть один мяч, но футболист оказался в положении вне игры. Третье поражение для клуба подряд.

"Левый Берег" в турнирной таблице занимает 13-е место с 22-мя баллами. "Колос" - 11-й с 24-мя баллами.

Украинская Премьер-Лига. 24-й тур, Киев

Левый Берег – Колос 0:2

Голы: Сидоров (23), Бурда (45+1)

Видеообзор матча: