Дубль защитника, рекорд вратаря, шальной гол-красавец хозяев. Ингулец - Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fckarpaty.org.ua
Календарь 24-го тура УПЛ закрывался матчем, в котором "Ингулец" в Александрии принимал "Карпаты".
За львовян дублем после угловых отметился защитник Бабогло, а за "Ингулец" забил красивый (курьезный) гол Свистун.
Еще был нереализованный пенальти от Бруниньо и рекордная серия по отбитым пенальти кипера "Ингульца" Паламарчука.
То есть, посмотреть в матче было на что.
Голы: Свистун (90) - Бабогло (5, 81)
Нереализованный пенальти: Бруниньо (12)
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