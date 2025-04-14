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Дубль защитника, рекорд вратаря, шальной гол-красавец хозяев. Ингулец - Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Дубль защитника, рекорд вратаря, шальной гол-красавец хозяев. Ингулец - Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 24-го тура УПЛ закрывался матчем, в котором "Ингулец" в Александрии принимал "Карпаты".

За львовян дублем после угловых отметился защитник Бабогло, а за "Ингулец" забил красивый (курьезный) гол Свистун.

Еще был нереализованный пенальти от Бруниньо и рекордная серия по отбитым пенальти кипера "Ингульца" Паламарчука.

То есть, посмотреть в матче было на что.

"Ингулец" - "Карпаты" 1:2

Голы: Свистун (90) - Бабогло (5, 81)

Нереализованный пенальти: Бруниньо (12)

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