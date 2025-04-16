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Все-таки доиграли. Кривбасс - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Все-таки доиграли. Кривбасс - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fckryvbas

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 16 апреля, "Кривбасс" все-таки доиграли свой матч 5-го тура, который прервался в конце августа из-за затяжных воздушных тревог в Кривом Роге.

Матч, который рестартовал сегодня с 51-й минуты, также прерывался на тревогу, но все-таки был доигран.

И доигровка получилась интересной – с голом "Шахтера", нереализованным пенальти от Илича из-за двойного касания и голом Твердохлеба.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Кривбасс" - "Шахтер" 1:2

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

На 77-й минуте Илич не реализовал пенальти (двойное касание)

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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