Все-таки доиграли. Кривбасс - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/fckryvbas
В среду, 16 апреля, "Кривбасс" все-таки доиграли свой матч 5-го тура, который прервался в конце августа из-за затяжных воздушных тревог в Кривом Роге.
Матч, который рестартовал сегодня с 51-й минуты, также прерывался на тревогу, но все-таки был доигран.
И доигровка получилась интересной – с голом "Шахтера", нереализованным пенальти от Илича из-за двойного касания и голом Твердохлеба.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62
На 77-й минуте Илич не реализовал пенальти (двойное касание)
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