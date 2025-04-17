Ворскла - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 25-го тура УПЛ "Ворскла" в Полтаве примет "Александрию".

"Ворскла" находится в перманентном кризисе и проиграла три последних матча чемпионат, причем все – на своем поле. После такой серии команда Максимова опустилась в зону переходных матчей и продолжает свою борьбу за выживание.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Александрия" в прошлом туре не смогла обыграть "Рух" и подпустила "Шахтер" на расстояние одного очка. "Горожане" продолжают идти на 2-м месте в таблице, но борьба за него резко обострилась.

Букмекеры перед матчем видят некоторым фаворитом "Александрию", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Поединок "Ворскла" — "Александрия" состоится в пятницу, 18 апреля на стадионе "Ворскла" в Полтаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Олександрія Смотреть трансляцию