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Ворскла - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Видео

Ворскла - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ffu.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ "Ворскла" в Полтаве примет "Александрию".

"Ворскла" находится в перманентном кризисе и проиграла три последних матча чемпионат, причем все – на своем поле. После такой серии команда Максимова опустилась в зону переходных матчей и продолжает свою борьбу за выживание.

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"Александрия" в прошлом туре не смогла обыграть "Рух" и подпустила "Шахтер" на расстояние одного очка. "Горожане" продолжают идти на 2-м месте в таблице, но борьба за него резко обострилась.

Букмекеры перед матчем видят некоторым фаворитом "Александрию", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Ворскла" — "Александрия" состоится в пятницу, 18 апреля на стадионе "Ворскла" в Полтаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Трансляція матчу Ворскла - Олександрія
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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