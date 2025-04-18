Ротань уверен в себе и команде. Ворскла – Александрия 1:3. Видео голов и обзор матча

Календарь 25-го тура УПЛ открывался матчем пятницы, в котором "Ворскла" принимала "Александрию".

"Александрия" выглядела сильнее и забила уже три гола в первом тайме. Гол полавчан после перерыва больше был голом престижа.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Ворскла" (Полтова) – ФК "Александрия" 1:3

Голы: Ндукве (74) - Ковалец (7), Цара (36, 45+1)