Ротань уверен в себе и команде. Ворскла – Александрия 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Календарь 25-го тура УПЛ открывался матчем пятницы, в котором "Ворскла" принимала "Александрию".
"Александрия" выглядела сильнее и забила уже три гола в первом тайме. Гол полавчан после перерыва больше был голом престижа.
Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
"Ворскла" (Полтова) – ФК "Александрия" 1:3
Голы: Ндукве (74) - Ковалец (7), Цара (36, 45+1)
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