И чудо-гол Ярмоленко. Динамо - Оболонь 3:0. Видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимало "Оболонь".

У "Динамо" в первом тайме игра не очень шла, но в концовке после розыгрыша штрафного идеальный удар удался Ярмоленко.

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Ну а после перерыва команда Шовковского спокойно завершила дело – по голу Ваната с пенальти и Ярмоленко оформили счет 3:0.

"Динамо" - "Оболонь" 3:0

Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 56 (пен.), Буяльский, 67.