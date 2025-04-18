И чудо-гол Ярмоленко. Динамо - Оболонь 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимало "Оболонь".
У "Динамо" в первом тайме игра не очень шла, но в концовке после розыгрыша штрафного идеальный удар удался Ярмоленко.
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Ну а после перерыва команда Шовковского спокойно завершила дело – по голу Ваната с пенальти и Ярмоленко оформили счет 3:0.
"Динамо" - "Оболонь" 3:0
Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 56 (пен.), Буяльский, 67.
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