Хозяев хватило только на первый тайм. Кубок Украины. Буковина - Динамо 1:4. Видео голов и обзор матча

В полуфинальном матче Кубка Украины "Буковина" во Львове принимала "Динамо".

Шовковский выставил на игру резервный состав, чем и воспользовался соперник, открыв счет в первом тайме.

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Впрочем, после замен в перерыве киевляне все расставили по местам, забив четыре гола. 4:1, "Динамо" - в финале.

"Буковина" - "Динамо" 1:4

Голы: Бойчук (23) - Волошин (57, 62), Бражко (72, пен), Шапаренко (76)