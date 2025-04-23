Хозяев хватило только на первый тайм. Кубок Украины. Буковина - Динамо 1:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В полуфинальном матче Кубка Украины "Буковина" во Львове принимала "Динамо".
Шовковский выставил на игру резервный состав, чем и воспользовался соперник, открыв счет в первом тайме.
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Впрочем, после замен в перерыве киевляне все расставили по местам, забив четыре гола. 4:1, "Динамо" - в финале.
Голы: Бойчук (23) - Волошин (57, 62), Бражко (72, пен), Шапаренко (76)
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