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Одолели в овертайме. Полесье - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Шахтер все-таки одолел Полесье

Одолели в овертайме. Полесье - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол

В полуфинале Кубка Украины "Полесье" принимало "Шахтер".

Матч с моментами обеих команд, который перешел в экстратайм, где "горняки" таки забили.

Как это было – смотрите у нас.

"Полесье" - "Шахтер" 0:1

Гол: Алиссон 114

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