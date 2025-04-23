Одолели в овертайме. Полесье - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
Шахтер все-таки одолел Полесье
polissyafc.com
В полуфинале Кубка Украины "Полесье" принимало "Шахтер".
Матч с моментами обеих команд, который перешел в экстратайм, где "горняки" таки забили.
Как это было – смотрите у нас.
"Полесье" - "Шахтер" 0:1
Гол: Алиссон 114
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