ЛНЗ - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

В матче 26-го тура УПЛ ЛНЗ в Черкассах примет "Кривбасс".

Команда Григорчука находится в затяжном кризисе и докатилась уже до 11-го места в турнирной таблицы с угрозой попасть в зону переходных матчей. Впрочем, потенциал у ЛНЗ не хуже, чем у "Кривбасса" и команда может выдавать разные поединки.

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"Кривбасс" также весной нестабилен, и не всегда по футбольным причинам. Тем не менее, команда Вернидуба сохраняет шансы побороться за 4-е еврокубковое место, но для этого нужно стабиильно набирать очки. В том числе, и в матче против ЛНЗ.

Букмекеры перед матчем видят некоторым фаворитом "Кривбасс", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок ЛНЗ — "Кривбасс" состоится в субботу, 26 апреля на стадионе "Черкассы-Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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