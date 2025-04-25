Ротань в своем стиле. Ингулец - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Календарь 26-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ингулец" в номинально домашнем матче принимал "Александрию".

Матч получился непростым для фаворита, моменты были и у "Ингульца", но "Александрия" в своем стиле все-таки смогла одержать минимальную победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ингулец" - "Александрия" 0:1

Голы: Цара (27)