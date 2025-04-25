Ротань в своем стиле. Ингулец - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fco.com.ua
Календарь 26-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ингулец" в номинально домашнем матче принимал "Александрию".
Матч получился непростым для фаворита, моменты были и у "Ингульца", но "Александрия" в своем стиле все-таки смогла одержать минимальную победу.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Цара (27)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Не утратили бомбардирский талант. Шевченко и Ребров забили в товарищеском матче
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Нива - Феникс-Мариуполь 2:3. Видео голов и обзор матча
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000