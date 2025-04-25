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И чудо-гол Антюха. Заря - Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

И чудо-гол Антюха. Заря - Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимала "Левый Берег".

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Луганчане не без труда обыграли киевлян со счетом 2:1, а украшением матча стал чудо-гол Антюха.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" - "Левый Берег" 2:1

Голы: Антюх, 40, Яцык, 49 – Сидней, 64

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