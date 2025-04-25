И чудо-гол Антюха. Заря - Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимала "Левый Берег".
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Луганчане не без труда обыграли киевлян со счетом 2:1, а украшением матча стал чудо-гол Антюха.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Антюх, 40, Яцык, 49 – Сидней, 64
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