13 желтых, 1 красная, 5 голов. Левый Берег - Карпаты 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Календарь 27-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Левый Берег" принимает "Карпаты".
Поединок получился боевым – 13 желтых карточек, 1 красная, 5 голов и победа "Карпат" в меньшинстве.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Голы: Синица (33), Бабогло (72, автогол) - Чачуа (31, 58), Якымив (63, автогол)
Удаление: Альварес (19)
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