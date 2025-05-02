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13 желтых, 1 красная, 5 голов. Левый Берег - Карпаты 2:3. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

13 желтых, 1 красная, 5 голов. Левый Берег - Карпаты 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 27-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Левый Берег" принимает "Карпаты".

Поединок получился боевым – 13 желтых карточек, 1 красная, 5 голов и победа "Карпат" в меньшинстве.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Левый Берег" - "Карпаты" 2:3

Голы: Синица (33), Бабогло (72, автогол) - Чачуа (31, 58), Якымив (63, автогол)

Удаление: Альварес (19)

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Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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