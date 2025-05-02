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Кому молиться Карабину? Рух - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Кому молиться Карабину? Рух - Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

Фк Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ "Рух" принимал "Кривбасс".

Команды создали много опасных моментов. У "Руха" только Карабин дважды пробил в каркас ворот. Были свои моменты и у "Кривбасса".

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Тем не менее, все закончилось вничью 0:0.

"Рух" - "Кривбасс" 0:0

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