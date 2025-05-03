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Колос - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Видео

Колос - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ "Колос" в Ковалевке сыграет с "Ворсклой".

Возвращение Костышина оживило ковалевскую команду – "Колос" отдалился от опасной зоны и поднялся на 10-ю строчку в таблице. Впрочем, почивать на лаврах еще рано – от зоны переходных матчей команду отделяет всего 4 балла.

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"Ворскла" продолжает свою борьбу за выживание, находясь на 12-м, переходном месте в таблице. Команда Максимова очень нестабильна, но разгромная победа над "Вересом" 3:0 в прошлом туре дает болельщикам надежду на благоприятный исход чемпионата.

Букмекеры перед матчем видят некоторым фаворитом "Колос", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Колос" — "Ворскла" состоится в воскресенье, 04 мая на стадионе "Колос" в Ковлевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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