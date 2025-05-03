Колос - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Колос - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
В матче 27-го тура УПЛ "Колос" в Ковалевке сыграет с "Ворсклой".
Возвращение Костышина оживило ковалевскую команду – "Колос" отдалился от опасной зоны и поднялся на 10-ю строчку в таблице. Впрочем, почивать на лаврах еще рано – от зоны переходных матчей команду отделяет всего 4 балла.
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"Ворскла" продолжает свою борьбу за выживание, находясь на 12-м, переходном месте в таблице. Команда Максимова очень нестабильна, но разгромная победа над "Вересом" 3:0 в прошлом туре дает болельщикам надежду на благоприятный исход чемпионата.
Букмекеры перед матчем видят некоторым фаворитом "Колос", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
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Поединок "Колос" — "Ворскла" состоится в воскресенье, 04 мая на стадионе "Колос" в Ковлевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир,
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