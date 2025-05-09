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Рух – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Видео

Рух – Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Рух" во Львове примет "Верес".

Обе команды уже выполнили свои задачи на сезон и могут спокойно доигрывать чемпионат. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и их разделяет всего одно очко. Обе команды уже не вылетят и не попадут в еврокубки.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Но, мы надеемся что не имея турнирных задач, команды все-таки выдадут хороший, привлекательный для болельщиков матч.

Букмекеры перед матчем видят фаворитом "Рух", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Рух" — "Верес" состоится в субботу, 10 мая на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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