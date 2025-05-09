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Будковский не забил, но сделал свое дело. Заря - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Будковский не забил, но сделал свое дело. Заря - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимала "Шахтер".

И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским.

Ну а сама игра закончилась нулевой ничьей, хотя моменты у обеих команд были.

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Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" - "Шахтер" 0:0

Удаление: Грам (17, вторая желтая)

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