Будковский не забил, но сделал свое дело. Заря - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

В матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимала "Шахтер".

И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским.

Ну а сама игра закончилась нулевой ничьей, хотя моменты у обеих команд были.

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Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" - "Шахтер" 0:0

Удаление: Грам (17, вторая желтая)