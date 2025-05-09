Будковский не забил, но сделал свое дело. Заря - Шахтер 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
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В матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимала "Шахтер".
И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским.
Ну а сама игра закончилась нулевой ничьей, хотя моменты у обеих команд были.
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Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Удаление: Грам (17, вторая желтая)
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