Двойной подарок для Александрии. Полесье - Динамо 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В 28-и туре УПЛ "Полесье" принимало "Динамо".
Матч получился не очень интересным и, пожалуй, закономерно завершился вничью 0:0.
Интересно, что сегодня также в нулевую ничью с "Зарей" сыграл и "Шахтер".
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Результаты обоих матчей играют на руку "Александрии".
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