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Двойной подарок для Александрии. Полесье - Динамо 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Двойной подарок для Александрии. Полесье - Динамо 0:0. Видеообзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 28-и туре УПЛ "Полесье" принимало "Динамо".

Матч получился не очень интересным и, пожалуй, закономерно завершился вничью 0:0.

Интересно, что сегодня также в нулевую ничью с "Зарей" сыграл и "Шахтер".

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Результаты обоих матчей играют на руку "Александрии".

"Полесье" - "Динамо" 0:0

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