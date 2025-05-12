Поменялись местами в таблице. Ингулец - Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
Календарь 28-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Ингулец" принимал "Левый Берег".
Матч борцов за выживание получился боевым и интересным . В итоге, "Ингулец" забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время, выйдя из зоны прямого вылета, и опустив туда "Левый Берег".
Голы: Лосенко (44), Фарасеенко (90+2) - Сидней (64)
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