Поменялись местами в таблице. Ингулец - Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча

Календарь 28-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Ингулец" принимал "Левый Берег".

Матч борцов за выживание получился боевым и интересным . В итоге, "Ингулец" забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время, выйдя из зоны прямого вылета, и опустив туда "Левый Берег".

"Ингулец" - "Левый Берег" 2:1

Голы: Лосенко (44), Фарасеенко (90+2) - Сидней (64)