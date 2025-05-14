Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В Житомире состоялся финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".
Первый тайм был не очень интересным, но в концовке "Динамо" нашло свой момент – Ярмоленко классным ударом мет ров с 13-ти замкнул прострел с фланга – отличная атака "Динамо" и красивый гол.
Впрочем, после перерыва замены Пушича сработали – бразильский гол с пасом Аллисона и голом Элиаса сравнял положение в матче – 1:1.
"Шахтер" - "Динамо" 1:1
Голы: Элиас (64) - Ярмоленко (43)
Гол Ярмоленко:
Гол Элиаса:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Морозюк: Использовал свой потенциал процентов на 30. У нас было поколение сволочей, которое жило в долг, б***ь
- Оформление чемпионства. Эпицентр – Полтава 2:0. Видео голов и обзор матча
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000