Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В Житомире состоялся финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".

Первый тайм был не очень интересным, но в концовке "Динамо" нашло свой момент – Ярмоленко классным ударом мет ров с 13-ти замкнул прострел с фланга – отличная атака "Динамо" и красивый гол.

Впрочем, после перерыва замены Пушича сработали – бразильский гол с пасом Аллисона и голом Элиаса сравнял положение в матче – 1:1.

"Шахтер" - "Динамо" 1:1

Голы: Элиас (64) - Ярмоленко (43)

Гол Ярмоленко:

Гол Элиаса: