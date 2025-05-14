Горняки с трофеем. Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 пен.). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Житомире состоялся финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".
Первый тайм был не очень интересным, но в концовке "Динамо" нашло свой момент – Ярмоленко классным ударом мет ров с 13-ти замкнул прострел с фланга – отличная атака "Динамо" и красивый гол.
Впрочем, после перерыва замены Пушича сработали – бразильский гол с пасом Аллисона и голом Элиаса сравнял положение в матче – 1:1.
В итоге, "Шахтер" победил по пенальти 6:5.
"Шахтер" - "Динамо" 1:1 (6:5 пен.)
Голы: Элиас (64) - Ярмоленко (43)
Обзор матча:
Гол Ярмоленко:
Гол Элиаса:
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