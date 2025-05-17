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Левый Берег – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Видео

Левый Берег – Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.25 ⋊ УПЛ - UA-Футбол

Левый Берег – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ "Левый Берег" в Киеве примет "Рух".

"Левый Берег" продолжает свою отчаянную борьбу за выживание и при этом находится в затяжном кризисе. После поражения в прошлом туре от "Ингульца", киевляне опустились в зону прямого вылета. Тем не менее, шансы на спасение есть, и неплохие. И для этого в первую очередь нужно обыграть немотивированный "Рух".

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У "Руха" уже нет турнирных задач – команда не вылетит и в зону еврокубков не пробьется и попросту доигрывает сезон. Но доигрывает не просто так, а вполне успешно, выдав в последних матчах очень неплохие показатели. Так что и в матче с "Левым Берегом" львовяне вряд ли будут просто так готовы отдать очки.

Букмекеры перед матчем видят фаворитом "Левый Берег", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Левый Берег" — "Рух" состоится в воскресенье, 18 мая на стадионе "Левый Берег" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Трансляція матчу Лівий Берег - Рух
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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