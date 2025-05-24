Карпаты - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 30-го тура УПЛ "Карпаты" во Льове примет "Зарю".

"Карпаты" продолжают свою борьбу за 4-е место, которое дает право стартовать в Лиге конференций. Но перед последним туром не все зависит от львовян – "зелено-белым" нужно обыгрывать "Зарю" и при этом надеяться на осечку "Полесья" в параллельном матче с "Кривбассом".

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У "Зари" уже нет турнирных задач – команда не вылетит и в зону еврокубков не пробьется и попросту доигрывает сезон. Но и луганчан есть свои раздражители, потому что в СМИ появились слухи, что главный тренер Младен Бартулович может быть отправлен в отставку. Поэтому у "Зари" тоже есть за что бороться, да и попросту – на мажорной ноте завершить сезон.

Букмекеры перед матчем видят фаворитом "Карпаты", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Карпаты" — "Заря" состоится в воскресенье, 25 мая на стадионе "Украина" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Карпати - Зоря Смотреть трансляцию