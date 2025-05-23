Прощальный аккорд команды Поворознюка. Ингулец - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
В заключительном, 30-м туре, встречались два борца за выживание – "Ингулец" принимал "Ворсклой".
Игра получилась боевой, нервной и очень импульсивной и со спорными судейскими решениями.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Все в итоге завершилось со счетом 1:1 – "Ингулец" вылетает, "Ворскла" будет играть переходные матчи.
Голы: Малыш 72 - Кулач 34
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Оболонь спасается, Ингулец прощается с элитой. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне
- Экс-кипер Динамо покинет клуб УПЛ по окончании сезона
- Подолье – Феникс-Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000