Прощальный аккорд команды Поворознюка. Ингулец - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

В заключительном, 30-м туре, встречались два борца за выживание – "Ингулец" принимал "Ворсклой".

Игра получилась боевой, нервной и очень импульсивной и со спорными судейскими решениями.

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Все в итоге завершилось со счетом 1:1 – "Ингулец" вылетает, "Ворскла" будет играть переходные матчи.

"Ингулец" - "Ворскла" 1:1

Голы: Малыш 72 - Кулач 34