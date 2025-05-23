Киевское дерби в пользу пивоваров. Оболонь - Левый Берег 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В заключительном, 30-м туре встречались два борца за выживание – в киевском дерби "Оболонь" принимала "Левый Берег".
Игра получилась боевой и даже нервной. В итоге, минимальную победу праздновали "пивовары", которые остаются в УПЛ, а "Левый Берег" будет играть переходные матчи с соперником из Первой лиги.
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Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Груша, 48
Удаление: Якимив, 83.
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