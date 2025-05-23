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Киевское дерби в пользу пивоваров. Оболонь - Левый Берег 1:0. Видео гола и обзор матча

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Видеообзор поединка

Киевское дерби в пользу пивоваров. Оболонь - Левый Берег 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном, 30-м туре встречались два борца за выживание – в киевском дерби "Оболонь" принимала "Левый Берег".

Игра получилась боевой и даже нервной. В итоге, минимальную победу праздновали "пивовары", которые остаются в УПЛ, а "Левый Берег" будет играть переходные матчи с соперником из Первой лиги.

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Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Левый Берег" 1:0

Гол: Груша, 48

Удаление: Якимив, 83.

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Оболонь (Киев) Левый берег (Киев)
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