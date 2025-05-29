Интрига перед ответной игрой сохраняется. Кудровка - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимала "Ворсклу".
Матч складывался удачно для полтавчан – команда к перерыву вела 2:0, но после перерва сосредоточилась на удержании счета – и не удержала. "Кудровка" смогла отігарть один гол и сохранила интригу на ответный поединок, который состоится в воскресенье, 1 июня.
Голы: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39
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