  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Интрига перед ответной игрой сохраняется. Кудровка - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

В тренде

Интрига перед ответной игрой сохраняется. Кудровка - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Интрига перед ответной игрой сохраняется. Кудровка - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ "Кудровка" в Киеве принимала "Ворсклу".

Матч складывался удачно для полтавчан – команда к перерыву вела 2:0, но после перерва сосредоточилась на удержании счета – и не удержала. "Кудровка" смогла отігарть один гол и сохранила интригу на ответный поединок, который состоится в воскресенье, 1 июня.

"Кудровка" - "Ворскла" 1:2

Голы: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39

По теме
yellow-arrow
Локомотив - Скала 1911 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Диназ - Прикарпатье 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Виктория – Минай 2:2. Видео голов и обзор матча
Ворскла (Полтава) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости