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Гол красивее игры. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Видео гола и обзор матча

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Видеообзор поединка

Гол красивее игры. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче плей-офф за право участия в Премьер-Лиге "Левый Берег" принимал в Киеве "Металлист 1925".

Первый тайм выдался относительно равным, но на 37-й минуте именно харьковчане открыли счет – прошла неплохая атака и шикарный удар получился у Ари Моуры.

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Во втором тайме харьковчане сосредоточились исключительно на обороне и таки добыли минимальную победу.

Ответный матч команд состоится в воскресенье, 1 июня.

"Левый Берег" - "Металлист 1925" 0:1

Гол: Моура 38

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Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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