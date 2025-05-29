Гол красивее игры. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Видео гола и обзор матча

В первом матче плей-офф за право участия в Премьер-Лиге "Левый Берег" принимал в Киеве "Металлист 1925".

Первый тайм выдался относительно равным, но на 37-й минуте именно харьковчане открыли счет – прошла неплохая атака и шикарный удар получился у Ари Моуры.

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Во втором тайме харьковчане сосредоточились исключительно на обороне и таки добыли минимальную победу.

Ответный матч команд состоится в воскресенье, 1 июня.

"Левый Берег" - "Металлист 1925" 0:1

Гол: Моура 38