Гол красивее игры. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"
В первом матче плей-офф за право участия в Премьер-Лиге "Левый Берег" принимал в Киеве "Металлист 1925".
Первый тайм выдался относительно равным, но на 37-й минуте именно харьковчане открыли счет – прошла неплохая атака и шикарный удар получился у Ари Моуры.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме харьковчане сосредоточились исключительно на обороне и таки добыли минимальную победу.
Ответный матч команд состоится в воскресенье, 1 июня.
Гол: Моура 38
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге
- Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Эпицентр – Кудровка 2:1. Видео голов и обзор матча
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000