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Два прерывания, гол и серия пенальти. Ворскла – Кудровка 0:1 (3:4 по пен). Обзор матча и видео голов

Видео

Полтавского дерби не будет в УПЛ

Два прерывания, гол и серия пенальти. Ворскла – Кудровка 0:1 (3:4 по пен). Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Кудрівка

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В Полтаве состоялся матч между "Ворсклой" и "Кудровкой".

Хозяева подходили к матчу с минимальным преимуществом. "Кудровке" нужно было отыграть минимум один мяч.

Гости подошли с боевым настроем. На 9-й минуте отметился Литовченко и сравнял общий счёт. Ждать голов в матче пришлось более двух часов. Два прерывания из-за воздушных тревог, два экстра-тайма и серия пенальти.

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Точнее в ней были футболисты "Кудровки". Клуб из Черниговской области впервые сыграет в УПЛ. "Ворскла" же впервые в истории вылетела из УПЛ.

Стыковые матчи за УПЛ. Ответный поединок, Полтава

Ворскла – Кудровка 0:1 (3:4 по серии пенальти)

Голы: Литовченко (9)

Видеообзор матча:

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Ворскла (Полтава) ФК Кудровка
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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