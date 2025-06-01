Харьков возвращается в элиту. Металлист 1925 – Левый Берег 1:0. Обзор матча и видео голов
Вернулись спустя год
Фото - Металіст 1925
В Киеве на арене "Левый Берег" состоялся матч одноимённой команды и харьковского "Металлиста 1925", которые были в статусе хозяев.
Харьковский клуб атаковал и это дало свои плоды. На 90-й минуте отметился Владислав Калитвинцев, забивший гол и увеличивший преимущество "Металлиста 1925" в общем счёте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
У "Левого Берега" это шестая проигранная гостевая игра. Для "Металлиста 1925" - первая домашняя победа в трёх последних матчах сезона.
Спустя год "Металлист 1925" вновь в элите украинского футбола.
Стыковые матчи за УПЛ. Ответный поединок, Киев
Металлист 1925 – Левый Берег 1:0
Гол: Калитвинцев (90)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб
- УПЛ. Ворскла – Кудровка 0:1 (пен. 3:4). Полтавского дерби в высшем дивизионе не будет
- Ворскла – Кудривка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в УПЛ
- Два прерывания, гол и серия пенальти. Ворскла – Кудровка 0:1 (3:4 по пен). Обзор матча и видео голов
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо