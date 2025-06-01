Харьков возвращается в элиту. Металлист 1925 – Левый Берег 1:0. Обзор матча и видео голов

В Киеве на арене "Левый Берег" состоялся матч одноимённой команды и харьковского "Металлиста 1925", которые были в статусе хозяев.

Харьковский клуб атаковал и это дало свои плоды. На 90-й минуте отметился Владислав Калитвинцев, забивший гол и увеличивший преимущество "Металлиста 1925" в общем счёте.

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У "Левого Берега" это шестая проигранная гостевая игра. Для "Металлиста 1925" - первая домашняя победа в трёх последних матчах сезона.

Спустя год "Металлист 1925" вновь в элите украинского футбола.

Стыковые матчи за УПЛ. Ответный поединок, Киев

Металлист 1925 – Левый Берег 1:0

Гол: Калитвинцев (90)

Видеообзор матча: