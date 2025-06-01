  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Харьков возвращается в элиту. Металлист 1925 – Левый Берег 1:0. Обзор матча и видео голов

В тренде

Харьков возвращается в элиту. Металлист 1925 – Левый Берег 1:0. Обзор матча и видео голов

Видео
Обновлено

Вернулись спустя год

Харьков возвращается в элиту. Металлист 1925 – Левый Берег 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Металіст 1925

Новина українською

В Киеве на арене "Левый Берег" состоялся матч одноимённой команды и харьковского "Металлиста 1925", которые были в статусе хозяев.

Харьковский клуб атаковал и это дало свои плоды. На 90-й минуте отметился Владислав Калитвинцев, забивший гол и увеличивший преимущество "Металлиста 1925" в общем счёте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У "Левого Берега" это шестая проигранная гостевая игра. Для "Металлиста 1925" - первая домашняя победа в трёх последних матчах сезона.

Спустя год "Металлист 1925" вновь в элите украинского футбола.

Стыковые матчи за УПЛ. Ответный поединок, Киев

Металлист 1925 – Левый Берег 1:0

Гол: Калитвинцев (90)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Два прерывания, гол и серия пенальти. Ворскла – Кудровка 0:1 (3:4 по пен). Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Гол красивее игры. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Интрига перед ответной игрой сохраняется. Кудровка - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча
УПЛ Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости