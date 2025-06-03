Женская Лига Наций 2025. Украина - Хорватия 0:2. Обзор матча

Женская сборная Украины провела свой заключительный матч в группе B4 Лиги наций. В последнем туре украинки, уже обеспечив себе первое место в группе, встретились с аутсайдером квартета - Хорватией и потерпели первое поражение в этом розыгрыше Лиги наций.

Напомним, что несмотря на сегодняшнее поражение, Украина обеспечила себе первый в истории выход в элитный дивизион Лиги наций.

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Хорватия - Украина 2:0

Голы: Врачевич, 11, Живкович, 52

Украина: Самсон – Шайнюк, Котик (Корсун, 72), Ольхова, Подольская – Гирин (Воронцова, 58), Панцулая (Калинина, 68), Козлова, Андрухив (Овдийчук, 46) – Кравчук, Глущенко (Петрик, 46)