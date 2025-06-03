Женская Лига Наций 2025. Украина - Хорватия 0:2. Обзор матча
Матч, не имевший турнирного значения
УАФ/Дан Балашов
Женская сборная Украины провела свой заключительный матч в группе B4 Лиги наций. В последнем туре украинки, уже обеспечив себе первое место в группе, встретились с аутсайдером квартета - Хорватией и потерпели первое поражение в этом розыгрыше Лиги наций.
Напомним, что несмотря на сегодняшнее поражение, Украина обеспечила себе первый в истории выход в элитный дивизион Лиги наций.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Хорватия - Украина 2:0
Голы: Врачевич, 11, Живкович, 52
Украина: Самсон – Шайнюк, Котик (Корсун, 72), Ольхова, Подольская – Гирин (Воронцова, 58), Панцулая (Калинина, 68), Козлова, Андрухив (Овдийчук, 46) – Кравчук, Глущенко (Петрик, 46)
Популярное сейчас
- Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы
- Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно
- Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
- Два прерывания, гол и серия пенальти. Ворскла – Кудровка 0:1 (3:4 по пен). Обзор матча и видео голов
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо