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Socca. Евро-2025. Польша – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча

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Видео голов и обзор матча

Socca. Евро-2025. Польша – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/internationalsoccafed

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по Socca провела свой третий матч в рамках группового раунда Евро-2025. В пятницу, 6 июня, наша команда играла с Польшей.

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Наша команда дважды уступала в счете, 0:1 и 1:2, но все-таки смогла вырвать важную ничью, реализовав буллит – 2:2.

Таким образом, наша сборная благодаря ничьей стала победителем группы (лучшая разница мячей) и обеспечила себе более удобную сетку в плей-офф.

Польша – Украина 2:2

Голы (Украина): Дмитрий Мельничук, 21, Антон Росс, 40 (буллит)

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