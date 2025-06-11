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Реабилитировались? ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Реабилитировались? ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проводила свой второй (и заключительный) матч на товарищеском турнире в Канаде. Соперником нашей команды была сборная Новой Зеландии.

Первый тайм прошел без голов, а на 54-й минуте Гуцуляк открыл счет ударом в ближний угол. Правда уже через 5 минут новозеландцы отыгрались - и снова после углового забил Стаменич.

И все-таки Зинченко забил победный гол после ассиста дебютанта-Мартынюка. 2:1, победа Украины.

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Украина – Новая Зеландия 2:1

Голы: Гуцуляк (54), Зинченко (74) - Стамович (59)

Обзор матча:

Гол Гуцуляка:

Гол Стаменича:

Гол Зинченко:

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Украина Новая Зеландия
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