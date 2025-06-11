Реабилитировались? ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проводила свой второй (и заключительный) матч на товарищеском турнире в Канаде. Соперником нашей команды была сборная Новой Зеландии.
Первый тайм прошел без голов, а на 54-й минуте Гуцуляк открыл счет ударом в ближний угол. Правда уже через 5 минут новозеландцы отыгрались - и снова после углового забил Стаменич.
И все-таки Зинченко забил победный гол после ассиста дебютанта-Мартынюка. 2:1, победа Украины.
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Украина – Новая Зеландия 2:1
Голы: Гуцуляк (54), Зинченко (74) - Стамович (59)
Обзор матча:
Гол Гуцуляка:
Гуцуляк відкрив рахунок збірної України.— Football Fan (@petrzel91535) June 10, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/PcL79N3QRi
Гол Стаменича:
GOAL ????????— OneSoccer (@onesoccer) June 10, 2025
New Zealand respond quickly vs. Ukraine as Marko Stamenic restores a 1-1 scoreline with his header off a corner kick ????
???? Watch LIVE on OneSoccer & TSN pic.twitter.com/fWxc0Mvk7q
Гол Зинченко:
GOAL ????????????????— OneSoccer (@onesoccer) June 10, 2025
Oleksandr Zinchenko steps onto the field and two minutes later?
Golazo. ????
Ukraine up 2-1 over New Zealand with around 15 minutes to go ????
???? Watch LIVE on OneSoccer & TSN pic.twitter.com/xCz9LdcDY4
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