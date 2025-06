Реабилитировались? ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проводила свой второй (и заключительный) матч на товарищеском турнире в Канаде. Соперником нашей команды была сборная Новой Зеландии.

Первый тайм прошел без голов, а на 54-й минуте Гуцуляк открыл счет ударом в ближний угол. Правда уже через 5 минут новозеландцы отыгрались - и снова после углового забил Стаменич.

И все-таки Зинченко забил победный гол после ассиста дебютанта-Мартынюка. 2:1, победа Украины.

Украина – Новая Зеландия 2:1

Голы: Гуцуляк (54), Зинченко (74) - Стамович (59)

Обзор матча:

Гол Гуцуляка:

Гол Стаменича:

GOAL ???????? New Zealand respond quickly vs. Ukraine as Marko Stamenic restores a 1-1 scoreline with his header off a corner kick ???? ???? Watch LIVE on OneSoccer & TSN pic.twitter.com/fWxc0Mvk7q

Гол Зинченко:

GOAL ????????????????



Oleksandr Zinchenko steps onto the field and two minutes later?



Golazo. ????



Ukraine up 2-1 over New Zealand with around 15 minutes to go ????



???? Watch LIVE on OneSoccer & TSN pic.twitter.com/xCz9LdcDY4