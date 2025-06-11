ТМ. Украина – Новая Зеландия 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проводила свой второй (и заключительный) матч на товарищеском турнире в Канаде. Соперником нашей команды была сборная Новой Зеландии.
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Украина – Новая Зеландия 0:0
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