ТМ. Украина – Новая Зеландия 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проводила свой второй (и заключительный) матч на товарищеском турнире в Канаде. Соперником нашей команды была сборная Новой Зеландии.

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Украина – Новая Зеландия 0:0