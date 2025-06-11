ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проводила свой второй (и заключительный) матч на товарищеском турнире в Канаде. Соперником нашей команды была сборная Новой Зеландии.

Первый тайм прошел без голов, а на 54-й минуте Гуцуляк открыл счет ударом в ближний угол. Правда уже через 5 минут новозеландцы отыгрались - и снова после углового забил Стаменич.

И все-таки Зинченко забил победный гол после ассиста дебютанта-Мартынюка. 2:1, победа Украины.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина – Новая Зеландия 2:1

Голы: Гуцуляк (54), Зинченко (74) - Стамович (59)

Обзор матча: