ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проводила свой второй (и заключительный) матч на товарищеском турнире в Канаде. Соперником нашей команды была сборная Новой Зеландии.
Первый тайм прошел без голов, а на 54-й минуте Гуцуляк открыл счет ударом в ближний угол. Правда уже через 5 минут новозеландцы отыгрались - и снова после углового забил Стаменич.
И все-таки Зинченко забил победный гол после ассиста дебютанта-Мартынюка. 2:1, победа Украины.
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Украина – Новая Зеландия 2:1
Голы: Гуцуляк (54), Зинченко (74) - Стамович (59)
Обзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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