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А все так хорошо начиналось. Евро-2025. Дания U-21 – Украина U-21 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

А все так хорошо начиналось. Евро-2025. Дания U-21 – Украина U-21 2:3. Видео голов и обзор матча

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 на Евро-2025 стартовала матчем с Данией.

Сборная Украины дважды выходила вперед, но Дания дважды отыгрывалась, а в концовке и вырвала победу. 2:3, обидное поражение нашей команды.

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Дания U-21 – Украина U-21 3:2

Голы: Бишоф (63), Вик (81), Осула (85) - Волошин (22), Брагару (78)

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