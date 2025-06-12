А все так хорошо начиналось. Евро-2025. Дания U-21 – Украина U-21 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
uefa.com
Молодежная сборная Украины U-21 на Евро-2025 стартовала матчем с Данией.
Сборная Украины дважды выходила вперед, но Дания дважды отыгрывалась, а в концовке и вырвала победу. 2:3, обидное поражение нашей команды.
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Дания U-21 – Украина U-21 3:2
Голы: Бишоф (63), Вик (81), Осула (85) - Волошин (22), Брагару (78)
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