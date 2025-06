Евро-2025. Дания U-21 – Украина U-21 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Молодежная сборная Украины U-21 на Евро-2025 стартовала матчем с Данией.

Начало матча наши игроки провели чуть активнее и все-таки забили на 22-й минуте – после прострела Очеретько с фланга Волошин на дальней все-таки занес мяч в сетку.

Тем не менее, после перерыва датчане отыгрались – на 63-й минуте после прострела с фланга Бишоф прекрасно разобрался – не стал бить сразу, убрал защитника и расстрелял Нещерета. 1:1.

Дания U-21 – Украина U-21 2:3

Голы: Бишоф (63) - Волошин (22)

Гол Волошина:

Ukraine U21 lead 1-0 v Denmark



Voloshyn with the final touch after some lovely work down the right and with Vanat’s flick (that was probably going in anyway)



Ukraine playing well thus far https://t.co/6RdL3zpFO8