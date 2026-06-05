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Команды устроили шоу. Александрия – Левый берег 1:1. Обзор матча и видео голов

Видео
Обновлено

Плей-офф за место в УПЛ не скучный

Команды устроили шоу. Александрия – Левый берег 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ

Новина українською

"Александрия" принимала "Левый берег" в первом матче плей-офф УПЛ.

Хозяева поля открыли счёт в первом тайме после рикошета от игрока "Левого берега". Но во втором тайме инициатива была за гостями.

Быстрый гол из раздевалки и в конце "Левый берег" был близок к выходу вперёд – спас Макаренко.

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Команды сохранили интригу до 9 июня – в этот день пройдёт ответный матч между командами.

Украинская Премьер-Лига. Первый матч плей-офф УПЛ. Александрия

Александрия – Левый берег 1:1

Голы: Ндиайе (21) – Н. Волошин (51)

Видеообзор матча:

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ФК Александрия Украинская Премьер-лига Левый берег (Киев)
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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LEVgcUqs
05.06.2026 в 22:28
Невже Назар Волошин прилетів зіграти за Лівий берег? Або оці коментатори і журналісти не розуміють футболу або пляшку хильнули. Скільки можна писати, Назар Яволошин грає за Київське Динамо, а за Лівий берег- Вікентій Волошин
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Комментарии 1
avatar
LEVgcUqs
05.06.2026 в 22:28
Невже Назар Волошин прилетів зіграти за Лівий берег? Або оці коментатори і журналісти не розуміють футболу або пляшку хильнули. Скільки можна писати, Назар Яволошин грає за Київське Динамо, а за Лівий берег- Вікентій Волошин
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