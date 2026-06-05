Команды устроили шоу. Александрия – Левый берег 1:1. Обзор матча и видео голов
Плей-офф за место в УПЛ не скучный
Фото - УПЛ
"Александрия" принимала "Левый берег" в первом матче плей-офф УПЛ.
Хозяева поля открыли счёт в первом тайме после рикошета от игрока "Левого берега". Но во втором тайме инициатива была за гостями.
Быстрый гол из раздевалки и в конце "Левый берег" был близок к выходу вперёд – спас Макаренко.
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Команды сохранили интригу до 9 июня – в этот день пройдёт ответный матч между командами.
Украинская Премьер-Лига. Первый матч плей-офф УПЛ. Александрия
Александрия – Левый берег 1:1
Голы: Ндиайе (21) – Н. Волошин (51)
Видеообзор матча:Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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05.06.2026 в 22:28
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