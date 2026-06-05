Команды устроили шоу. Александрия – Левый берег 1:1. Обзор матча и видео голов

"Александрия" принимала "Левый берег" в первом матче плей-офф УПЛ.

Хозяева поля открыли счёт в первом тайме после рикошета от игрока "Левого берега". Но во втором тайме инициатива была за гостями.

Быстрый гол из раздевалки и в конце "Левый берег" был близок к выходу вперёд – спас Макаренко.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Команды сохранили интригу до 9 июня – в этот день пройдёт ответный матч между командами.

Украинская Премьер-Лига. Первый матч плей-офф УПЛ. Александрия

Александрия – Левый берег 1:1

Голы: Ндиайе (21) – Н. Волошин (51)

Видеообзор матча: