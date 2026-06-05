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(Не) веселый первый тайм этого протистояния. Кудровка – Агробизнес 0:0. Обзор матча

Видео

Сильнейшего не определили

(Не) веселый первый тайм этого протистояния. Кудровка – Агробизнес 0:0. Обзор матча

Фото - УПЛ

Новина українською

"Кудровка" в Ровном играла с "Агробизнесом".

В первом тайме гости ударили лишь один раз и то не по воротам. "Кудровка" же пыталась пробить сетку, но это было напрасно. Два удара – два сейва.

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Правда, во втором тайме, гости всё же заявили о себе, нанеся удар в створ. Клуб УПЛ также бил, но вратарь защищался, как умел.

В результате скучные нули и ответная встреча в Тернополе 9 июня.

Украинская Премьер-Лига. Первый матч плей-офф УПЛ. Ровно

Кудровка – Агробизнес 0:0

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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